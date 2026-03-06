Михай Попшой посетил парк Победы и Аллею шехидов

Заместитель премьер-министра Молдовы, министр иностранных дел Михай Попшой 6 марта посетил Аллею шехидов и парк Победы.

Как сообщает Report, в парке Победы в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Вице-премьер Молдовы возложил венок к монументу Победы.

Гостю была предоставлена подробная информация о парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и одержанной грандиозной исторической Победы, а также увековечения светлой памяти наших шехидов.

Во время посещения Аллеи шехидов Попшой почтил светлую память героических сынов, отдавших жизни за свободу и независимость Азербайджана, возложил венок к монументу "Вечный огонь".

Затем гостю была предоставлена информация о проводимых в Баку работах по благоустройству и строительству.