Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Михай Попшой посетил парк Победы и Аллею шехидов

    Внутренняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 13:48
    Михай Попшой посетил парк Победы и Аллею шехидов

    Заместитель премьер-министра Молдовы, министр иностранных дел Михай Попшой 6 марта посетил Аллею шехидов и парк Победы.

    Как сообщает Report, в парке Победы в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Вице-премьер Молдовы возложил венок к монументу Победы.

    Гостю была предоставлена подробная информация о парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и одержанной грандиозной исторической Победы, а также увековечения светлой памяти наших шехидов.

    Во время посещения Аллеи шехидов Попшой почтил светлую память героических сынов, отдавших жизни за свободу и независимость Азербайджана, возложил венок к монументу "Вечный огонь".

    Затем гостю была предоставлена информация о проводимых в Баку работах по благоустройству и строительству.

    Михай Попшой посетил парк Победы и Аллею шехидов
    Михай Попшой посетил парк Победы и Аллею шехидов
    Михай Попшой посетил парк Победы и Аллею шехидов
    Михай Попшой посетил парк Победы и Аллею шехидов

    Михай Попшой Парк победы
    Фото
    Moldova Baş nazirinin müavini Zəfər parkını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
    Ты - Король

    Последние новости

    13:51

    Асадов поблагодарил Турцию за перенаправление рейсов в Ыгдыр после атаки иранских дронов

    Внешняя политика
    13:49

    Байрамов: Свыше 50 стран обратились к Азербайджану для эвакуации граждан из Ирана

    Внешняя политика
    13:48
    Фото

    Михай Попшой посетил парк Победы и Аллею шехидов

    Внутренняя политика
    13:48

    Джейхун Байрамов: Иранская сторона пообещала расследовать вопрос, мы ждем результаты - ДОПОЛНЕНО

    Другие
    13:37

    Азербайджан выводит свой дипперсонал из Ирана

    В регионе
    13:36

    Президент: Осуждение Пакистаном теракта Ирана против Азербайджана - отражает дружбу наших стран

    Внешняя политика
    13:36

    Пакистан исключил возможность переговоров с Афганистаном

    Другие страны
    13:35

    Глава МИД Молдовы пригласил Байрамова в Кишинев

    Внешняя политика
    13:33

    Попшой: Кишинев заинтересован в сотрудничестве с Баку по поставкам газа и зеленой энергии

    Внешняя политика
    Лента новостей