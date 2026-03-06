Израиль начал новую волну авиаударов по объектам "Хезболлах" в пригородах Бейрута
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 13:55
Израильские ВВС начали новую волну авиаударов по инфраструктуре "Хезболлах" в южных пригородах Бейрута.
Как передает Report, об этом сообщает Армия обороны Израиля ( ЦАХАЛ) в соцсети Х .
"Армия обороны Израиля начала наносить удары по инфраструктуре радикальной организации "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте, подробности последуют",- говорится в заявлении.
