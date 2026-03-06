Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Израиль начал новую волну авиаударов по объектам "Хезболлах" в пригородах Бейрута

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 13:55
    Израиль начал новую волну авиаударов по объектам Хезболлах в пригородах Бейрута

    Израильские ВВС начали новую волну авиаударов по инфраструктуре "Хезболлах" в южных пригородах Бейрута.

    Как передает Report, об этом сообщает Армия обороны Израиля ( ЦАХАЛ) в соцсети Х .

    "Армия обороны Израиля начала наносить удары по инфраструктуре радикальной организации "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте, подробности последуют",- говорится в заявлении.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Бейрут Радикальная группировка Хезболлах
    İsrail Müdafiə Ordusu Beyrutda "Hizbullah"a qarşı əməliyyatlara start verib
    Ты - Король

    Последние новости

    14:27

    КСИР: Иран пока не использовал "ракеты нового поколения"

    Другие страны
    14:20

    Во Франции заявили о несоразмерности ударов Израиля по "Хезболлах"

    Другие страны
    14:02

    Fitch: Долларизация и избыток ликвидности сдерживают снижение учетной ставки в Азербайджане

    Финансы
    14:01

    Бахрейн уничтожил 78 иранских ракет, свыше 140 БПЛА

    Другие страны
    13:55

    Израиль начал новую волну авиаударов по объектам "Хезболлах" в пригородах Бейрута

    Другие страны
    13:51

    Асадов поблагодарил Турцию за перенаправление рейсов в Ыгдыр после атаки иранских дронов

    Внешняя политика
    13:49

    Байрамов: Более 50 стран попросили Азербайджан помочь с эвакуацией граждан из Ирана

    Внешняя политика
    13:48
    Фото

    Михай Попшой посетил парк Победы и Аллею шехидов

    Внутренняя политика
    13:48

    Джейхун Байрамов: Иранская сторона пообещала расследовать вопрос, мы ждем результаты - ДОПОЛНЕНО

    Другие
    Лента новостей