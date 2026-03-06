İsrail Müdafiə Ordusu Beyrutda "Hizbullah"a qarşı əməliyyatlara start verib
Digər ölkələr
- 06 mart, 2026
- 14:03
İsrail Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) Beyrutun cənub ətrafına "Hizbullah"ın infrastrukturuna yeni hava zərbələri dalğasına başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"İsrail Müdafiə Ordusu Beyrutda Dahiyə rayonunda radikal "Hizbullah" təşkilatının infrastrukturuna zərbələr endirməyə başlayıb, təfərrüatlar sonra açıqlanacaq", - bəyanatda bildirilib.
Son xəbərlər
14:28
Fransa İsrailin Livandakı hərbi fəaliyyətini tənqid edibDigər ölkələr
14:26
Foto
Dövlət Vergi Xidməti "OBA"nı məşğulluğa töhfəyə görə təltif edibDigər
14:21
Albaniya vətəndaşlarını Yaxın Şərqə səfərlərdən çəkinməyə çağırıbDigər ölkələr
14:08
Bəhreyn İranın 78 raket və 140-dan çox PUA-sını məhv edibDigər ölkələr
14:03
İsrail Müdafiə Ordusu Beyrutda "Hizbullah"a qarşı əməliyyatlara start veribDigər ölkələr
14:00
Pakistan Əfqanıstanla danışıqlar üçün şərt qoyubDigər ölkələr
13:46
XİN başçısı: İranda vətəndaşları olan 50-dən çox ölkə təxliyə üçün Azərbaycana müraciət edibXarici siyasət
13:43
Ceyhun Bayramov: İran tərəfi məsələni araşdırmağa ciddi şəkildə söz verdi, biz də nəticələri gözləyirik - ƏLAVƏ OLUNUBXarici siyasət
13:43