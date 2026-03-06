Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Fitch: Долларизация и избыток ликвидности сдерживают снижение учетной ставки в Азербайджане

    Финансы
    • 06 марта, 2026
    • 14:02
    Fitch: Долларизация и избыток ликвидности сдерживают снижение учетной ставки в Азербайджане

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings полагает, что возможности для дополнительного понижения учетной ставки в Азербайджане на протяжении 2026 года, вероятнее всего, окажется весьма ограниченным.

    Об этом сообщил Report директор по суверенным рейтингам региона EMEA Fitch Ratings Арвинд Рамакришнан (Arvind Ramakrishnan).

    Стоит отметить, что правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) 4 февраля утвердило решение о понижении учетной ставки на 0,25 процентных пункта - до уровня 6,5%. При этом нижняя граница процентного коридора была уменьшена с 5,75% до 5,5%, а верхняя - с 7,75% до 7,5%. Очередное решение относительно параметров процентного коридора будет опубликовано 2 апреля.

    Как отметил А. Рамакришнан, в Fitch расценивают структуру денежно-кредитной политики Азербайджана как находящуюся в стадии развития и пока еще не в полной мере эффективную в части трансмиссии учетной ставки.

    "Это связано, в частности, со структурно значительным избытком ликвидности и высоким (хотя и постепенно сокращающимся) уровнем долларизации - по состоянию на конец 2025 года долларизация депозитов достигала 36,8%. Fitch рассчитывает, что действенность трансмиссионного механизма будет постепенно повышаться благодаря предпринимаемым ЦБА шагам по наращиванию институционального потенциала, включая корректировки в методологии расчета однодневной ставки AZIR", - подчеркнул директор по региону EMEA.

    Азербайджан Арвинд Рамакришнан Fitch Ratings учетная ставка Центральный банк Азербайджана
