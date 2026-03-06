İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Fitch": Dollarlaşma və izafi likvidlik Azərbaycanda uçot dərəcəsinin azaldılmasının qarşısını alır

    Maliyyə
    • 06 mart, 2026
    • 14:48
    Fitch: Dollarlaşma və izafi likvidlik Azərbaycanda uçot dərəcəsinin azaldılmasının qarşısını alır

    Bu il Azərbaycanda uçot dərəcəsinin əlavə azalması imkanları böyük ehtimalla son dərəcə məhdud olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu qənaətə "Fitch" beynəlxalq reytinq agentliyinin EMEA regionu üzrə suveren reytinqlər direktoru Arvind Ramakrişnan (Arvind Ramakrishnan) gəlib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti fevralın 4-də uçot dərəcəsinin 0,25 faiz bəndi azaldılaraq 6,5 %-ə endirilməsi barədə qərar qəbul edib. Faiz dəhlizinin aşağı həddi 5,75 %-dən 5,5 %-ə, yuxarı həddi isə 7,75 %-dən 7,5 %-ə azaldılıb. Faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı növbəti qərar aprelin 2-də açıqlanacaq.

    A.Ramakrişnanın bildirib ki, "Fitch"də Azərbaycanın pul-kredit siyasətinin strukturunu inkişaf mərhələsində olan və uçot dərəcəsinin transmissiyası baxımından hələlik tam effektiv olmayan bir struktur kimi qiymətləndirirlər: "Bu, xüsusilə struktur baxımından əhəmiyyətli izafi likvidlik və yüksək (tədricən azalsa da) dollarlaşma səviyyəsi ilə bağlıdır - 2025-ci ilin sonuna olan vəziyyətə görə depozitlərin dollarlaşması 36,8 % təşkil edib. "Fitch" gözləyir ki, AMB-nin institusional potensialın artırılması, o cümlədən birgünlük AZIR dərəcəsinin hesablanması metodologiyasına düzəlişlər edilməsi istiqamətində atdığı addımlar sayəsində transmissiya mexanizminin effektivliyi tədricən artacaq".

    Fitch Ratings Azərbaycan Uçot dərəcəsi
    Fitch: Долларизация и избыток ликвидности сдерживают снижение учетной ставки в Азербайджане
    Fitch Ratings: Dollarization, large liquidity surplus holding back interest rate cuts in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    15:31

    "Kəpəz"də struktur dəyişikliyi həyata keçirilib

    Futbol
    15:28

    Azərbaycanda sosial və işsizlikdən sığorta daxilolmaları artıb

    Maliyyə
    15:27
    Foto

    "Çovdar nekropolu" kitabı ictimaiyyətə təqdim edilib

    İnfrastruktur
    15:25

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

    Ekologiya
    15:22

    İsveçrə İranın Naxçıvana zərbələrindən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    15:19

    Azərbaycanda hüquqi şəxsin iflas prosesində olması barədə məlumat dövlət reyestrinə daxil ediləcək

    Maliyyə
    15:19

    "Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadə növləri" təsdiqlənib

    Maliyyə
    15:16

    Aydın Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəlib

    Fərdi
    15:10
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Strasburqda Avropa Şurasının antidopinq iclaslarında iştirak edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti