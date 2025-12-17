Официальный представитель АФФА принимает участие в пленарном заседании ФИФА

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и член Исполнительного комитета Кёнюль Мехтиева принимает участие в пленарном заседании ФИФА в Дохе в качестве члена Комитета по развитию женского футбола.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе АФФА.

    Первое заседание носит ознакомительный характер и посвящено определению целей, согласованию рабочих процедур и другим организационным вопросам.

    На заседании ведутся обсуждения по вопросам развития женского футбола, реализации и дальнейшего продвижения проектов и программ ФИФА в этой области в различных регионах.

