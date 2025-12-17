WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    AFFA rəsmisi FIFA-nın plenar iclasına qatılıb

    Futbol
    • 17 dekabr, 2025
    • 12:54
    AFFA rəsmisi FIFA-nın plenar iclasına qatılıb

    AFFA-nın vitse-prezidenti və İcraiyyə Komitəsinin üzvü Könül Mehdiyeva FIFA-nın Qadın Futbolunun İnkişafı Komitəsinin üzvü qismində Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən plenar iclasa qatılıb.

    Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən bildirilib.

    İlk iclas tanışlıq xarakterli olub, məqsədlərin müəyyənləşdirilməsinə, iş prosedurlarının və digər təşkilati məsələlərin razılaşdırılmasına həsr edilib.

    Toplantıda qadın futbolunun inkişafı, müxtəlif regionlarda bu sahə üzrə FIFA layihə və proqramlarının tətbiqi, daha da irəli aparılması məsələləri ilə bağlı müxtəlif tövsiyələr verilir və müzakirələr aparılır.

