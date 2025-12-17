AFFA rəsmisi FIFA-nın plenar iclasına qatılıb
Futbol
- 17 dekabr, 2025
- 12:54
AFFA-nın vitse-prezidenti və İcraiyyə Komitəsinin üzvü Könül Mehdiyeva FIFA-nın Qadın Futbolunun İnkişafı Komitəsinin üzvü qismində Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən plenar iclasa qatılıb.
Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən bildirilib.
İlk iclas tanışlıq xarakterli olub, məqsədlərin müəyyənləşdirilməsinə, iş prosedurlarının və digər təşkilati məsələlərin razılaşdırılmasına həsr edilib.
Toplantıda qadın futbolunun inkişafı, müxtəlif regionlarda bu sahə üzrə FIFA layihə və proqramlarının tətbiqi, daha da irəli aparılması məsələləri ilə bağlı müxtəlif tövsiyələr verilir və müzakirələr aparılır.
Son xəbərlər
13:04
SOCAR və "MOL Group" Şamaxı-Qobustan sahəsində kəşfiyyat və hasilat üzrə pay bölgüsü sazişi imzalayıbEnergetika
13:02
Tacikistan Rusiyada 10 yaşlı məktəblinin qətlinin araşdırılmasını tələb edirDigər ölkələr
13:01
Azərbaycanda SWIFT-ə alternativ mexanizm yaradılırMaliyyə
12:58
AMB 3 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyibMaliyyə
12:57
NATO Baş katibinin müavini Ermənistana səfər edəcəkRegion
12:55
Foto
Video
İlham Əliyev Əbu-Dabidə bir sıra tədbirlərdə iştirak edibXarici siyasət
12:55
Qırğızıstan Prezidenti parlament seçkilərində məcburi iştirak haqqında qanun layihəsini təklif edibDigər ölkələr
12:54
AFFA rəsmisi FIFA-nın plenar iclasına qatılıbFutbol
12:48