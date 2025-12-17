Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    AzFina: Представители старшего поколения все еще не доверяют банкам

    Финансы
    • 17 декабря, 2025
    • 13:19
    AzFina: Представители старшего поколения все еще не доверяют банкам

    В Азербайджане представители старшего поколения по-прежнему с недоверием относятся к банкам.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанской финтех-ассоциации (AzFina) Эдгар Абдуллаев, комментируя слова главы ЦБА Талеха Кязымова о том, что около 10 млрд долларов в стране хранятся "под подушкой".

    По словам Абдуллаева, банки и другие финансовые институты пока не располагают достаточными инструментами для привлечения средств, находящихся на руках у населения. Основной проблемой он назвал чрезмерно высокий объем наличных денег в обороте.

    "Около 17 млрд манатов находятся в наличной форме в домах граждан, кассах магазинов и других местах. Это означает, что банки не могут привлечь эти средства для инвестирования. Безусловно, в экономике должно оставаться 6–7 млрд манатов наличных, но остальные 10–11 млрд необходимо вернуть в оборот", - отметил он.

    Ключевым фактором в решении этой проблемы, по его словам, является доверие. "У многих людей, особенно представителей старшего поколения, сохранились негативные воспоминания и опыт, связанные с событиями 30-летней давности, в том числе с историей "Вахид банка" (финансовая пирамида в первой половине 90-ых годов -ред.). Именно поэтому они все еще не доверяют банковской системе", - подчеркнул Абдуллаев.

