SOCAR и BEOC подписали меморандум о сотрудничестве по месторождениям "Бахар" и "Гум-дениз"

Трест "Комплексные буровые работы" (КБР) Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR и компания Bahar Energy Operating Company (BEOC) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на КБР, документ предусматривает установление партнерства между двумя компаниями.

В рамках меморандума будут изучены возможности применения обширного бурового и технического опыта КБР на месторождениях "Бахар" и "Гум-дениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспия.

Проекты, которые будут совместно реализованы с BEOC, внесут значительный вклад в достижение стратегических целей обеих компаний.

Напомним, что SOCAR и Bahar Energy Limited 22 декабря 2009 года подписали соглашение о разделе продукции по разведке, реабилитации, разработке и добыче на блоке месторождений "Бахар" и "Гум-дениз". Согласно соглашению, доля Bahar Energy Limited в проекте составляет 80%, а доля SOCAR - 20%.

Контракт предусмотрен на срок 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Объем инвестиционной программы первоначально оценивается в $1 млрд, и все инвестиции будут осуществляться компанией Bahar Energy Limited. Остаточные запасы газа в контрактном блоке оцениваются в 25 млрд кубометров.

Нефтяное месторождение "Гум-дениз" введено в эксплуатацию в 1955 году и расположено в 21 км к юго-востоку от Баку. Освоение газового месторождения "Бахар" началось в 1969 году.