    Сербия не будет участвовать в саммите "ЕС-Западные Балканы"

    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 13:23
    Сербия не будет участвовать в саммите ЕС-Западные Балканы

    Президент Сербии Александр Вучич принял решение воздержаться от участия в саммите "ЕС - Западные Балканы", который открывается в Брюсселе в среду.

    Как передает Report, об этом сообщает сербский портал N1.

    "Впервые за 13 или 14 лет ни я, ни кто-либо другой [из членов правительства Сербии - ред.], не поедет на эту межправительственную конференцию. От Сербии там никого не будет, так что Западные Балканы будут без Сербии", - сказал Вучич.

    "Почему я это делаю? Я не хочу, чтобы кто-либо другой оказался виноватым, чтобы правительство испытывало какое-либо давление", - сказал он.

    Вучич подчеркнул, что ожидает критику со стороны Брюсселя за этот выбор. "Пока президент я, мы продолжим идти европейским путем, но это ненадолго [президентские выборы, в которых Вучич участвовать не намерен, запланированы на конец будущего года - ред.]", - подчеркнул президент Сербии.

