ЦБА оштрафовал должностных лиц трех НБКО
Финансы
- 17 декабря, 2025
- 13:20
Центробанк Азербайджана оштрафовал должностных лиц небанковских кредитных организаций (НБКО) "Caspian İnvest", "Effektinvest" и "Finex Kredit".
Как сообщили Report в регуляторе, в рамках проверок были выявлены нарушения требований статьи 22.1 закона "О небанковских кредитных организациях", пункта 3.3 "Правил предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в Централизованный Кредитный Реестр".
Должностное лицо "Caspian İnvest" оштрафовано на 1 500 манатов, "Effektinvest" - на 4 500 манатов, а "Finex Kredit" - на 8 000 манатов.
