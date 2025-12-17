ЦБА оштрафовал должностных лиц трех НБКО

Центробанк Азербайджана оштрафовал должностных лиц небанковских кредитных организаций (НБКО) "Caspian İnvest", "Effektinvest" и "Finex Kredit".

Как сообщили Report в регуляторе, в рамках проверок были выявлены нарушения требований статьи 22.1 закона "О небанковских кредитных организациях", пункта 3.3 "Правил предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в Централизованный Кредитный Реестр".

Должностное лицо "Caspian İnvest" оштрафовано на 1 500 манатов, "Effektinvest" - на 4 500 манатов, а "Finex Kredit" - на 8 000 манатов.