Во время протестов в Тегеране подожжены 34 мечети

Во время протестов в столице Ирана Тегеране в ходе вооруженных столкновений между демонстрантами и правоохранительными органами были подожжены 26 жилых домов, 34 мечети, 40 банков и 15 торговых центров.

Как сообщает Report, об этом заявило Управление пожарной безопасности Тегерана.

Отмечается также, что огнем были охвачены 13 зданий, принадлежащих правительству, а также 50 транспортных средств.