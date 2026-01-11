Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Во время протестов в Тегеране подожжены 34 мечети

    В регионе
    • 11 января, 2026
    • 14:30
    Во время протестов в Тегеране подожжены 34 мечети

    Во время протестов в столице Ирана Тегеране в ходе вооруженных столкновений между демонстрантами и правоохранительными органами были подожжены 26 жилых домов, 34 мечети, 40 банков и 15 торговых центров.

    Как сообщает Report, об этом заявило Управление пожарной безопасности Тегерана.

    Отмечается также, что огнем были охвачены 13 зданий, принадлежащих правительству, а также 50 транспортных средств.

    Etirazlar zamanı Tehranda 34 məscid yandırılıb
    34 mosques set ablaze during Tehran protests

