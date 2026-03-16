ТЮРКПА: Референдум в Казахстане прошел на высоком уровне

Международные наблюдатели Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) положительно оценили проведение республиканского референдума по проекту новой Конституции Казахстана.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Kazinform, об этом заявил член парламента Турции Осман Местен, входящий в состав миссии наблюдателей ТЮРКПА.

По его словам, представители миссии посетили 115 избирательных участков в Астане, Алматы и Туркестане и пришли к выводу, что процесс голосования был организован профессионально и на высоком уровне.

Он отметил, что избирателям была предоставлена вся необходимая информация, а нарушений, способных повлиять на результаты референдума, выявлено не было.

Осман Местен также подчеркнул, что миссия высоко оценивает условия, созданные для участия в голосовании людей с ограниченными возможностями, а также правовые механизмы, обеспечивающие работу международных наблюдателей.

По его словам, наблюдатели ТЮРКПА пришли к выводу, что состоявшийся 15 марта 2026 года референдум был проведен в соответствии с национальным законодательством Республики Казахстан и международными стандартами.