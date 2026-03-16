В Ханкенди проходит новрузовская ярмарка "От села к городу"

В Ханкенди с 13 по 17 марта проходит новрузовская ярмарка "От села к городу", организованная ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при Минсельхозе.

Как сообщает карабахское бюро Report со ссылкой на Службу восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, это уже девятая ярмарка, проводимая в городе.

На ней фермеры представили около 40 видов сельскохозяйственной продукции.

Цель мероприятия - обеспечить жителей местными натуральными продуктами по доступным ценам и поддержать фермеров, предоставив им дополнительную возможность для реализации продукции.

Напомним, что подобные ярмарки впервые пройдут также в селе Хоровлу Джебраильского района и селе Агалы Зангиланского района.