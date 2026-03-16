    Добыча первого газа на "Абшероне" в рамках полномасштабной разработки запланирована на осень 2029г

    Энергетика
    • 16 марта, 2026
    • 11:13
    Добыча первого газа на Абшероне в рамках полномасштабной разработки запланирована на осень 2029г

    Французская компания TotalEnergies планирует в сентябре 2029 года начать добычу первого газа на месторождении "Абшерон" в рамках полномасштабной разработки.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, в июле текущего года планируется принять окончательное инвестиционное решение (ОИР).

    "Первая добыча на месторождении началась в июле 2023 года. После завершения первого этапа партнеры приняли решение о полномасштабной разработке месторождения "Абшерон", начав этап начального технического проектирования, который стартовал в начале 2025 года. ОИР по Полномасштабной разработке месторождения планируется принять в июле этого года, а добычу первого газа в рамках ПРМ планируется начать в сентябре 2029 года", - отмечает компания.

    По данным TotalEnergies, на этапе ПРМ в период пиковой добычи ожидается дополнительная добыча на уровне 110 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (бнэ/с).

    "Концепция Полномасштабной разработки включает добычу посредством трех основных скважин (ABD-002, ABD-003 и ABD-004), а еще одной потенциальной скважиной ABD-006 в восточной части месторождения, подключенных 140-километровым многофазным подводным трубопроводом к новым наземным сооружениям для переработки и экспорта газа и жидкостей, построенным в 4 км к юго-западу от Сангачальского терминала BP", - отмечает компания.

    Предполагается, что скважины будут пробурены с использованием полупогружной буровой установки "Карабах", принадлежащей компании "Caspian Drilling Company" (CDC). Глубина залегания пласта составляет 5 700 - 6 800 м.

    "На этапе плато добычи (пиковой добычи) Фаза 2 будет обеспечивать добычу 12,7 млн кубометров газа в сутки (4,5 млрд кубометров в год), а также 35 тыс. баррелей конденсата в сутки дополнительно к добыче, осуществляемой в рамках Фазы 1", - указывает компания.

    Полномасштабная разработка месторождения
    "Abşeron" yatağında ikinci mərhələ üzrə təbii qazın hasilatına başlanılacağı vaxt açıqlanıb
    Absheron gas field Stage 2 production set to start in September 2029
