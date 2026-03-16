Число налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 5%

В Азербайджане по состоянию на 1 марта 2026 года насчитывалось 1 690 311 налогоплательщиков, что на 4,9 % превышает показатель годом ранее.

Согласно данным, 86,8% налогоплательщиков составляют физические, 13,2% - юридические лица и другие организации. За последний год число индивидуальных предпринимателей выросло на 4,7%, а число учреждений, предприятий и организаций - на 6,3%.

Количество зарегистрированных коммерческих структур на конец февраля этого года составило 206 250 единиц, что на 6,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В феврале государственную регистрацию прошли 1 163 коммерческие структуры, из которых 91,1% - с местными, 8,9% - с иностранными инвестициями. 88% коммерческих структур были зарегистрированы в электронном порядке. Удельный вес электронной регистрации обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с местными инвестициями составил 97,4%.

За последний год число активных коммерческих структур выросло на 7,7%.