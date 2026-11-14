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    Сербская NIS получила разрешение использовать из госрезервов 66 тыс. т нефти

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 00:28
    Сербская NIS получила разрешение использовать из госрезервов 66 тыс. т нефти

    Сербское правительство разрешило компании NIS использовать 66 тыс. тонн нефти из государственных резервов на фоне временного прекращения поставок по техническим причинам хорватским оператором Адриатического нефтепровода компанией JANAF.

    Как передает балканское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

    Решение было принято для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающего завода в Панчево и стабильного снабжения внутреннего рынка в условиях чрезвычайной ситуации.

    Необходимость использования резервов вызвана временной остановкой поставок хорватским оператором JANAF. Причиной послужила авария на Адриатическом нефтепроводе, возникшая после ремонтных работ подрядчика, в результате чего произошла утечка около 500 тысяч литров нефти.

    Данная мера критически важна, так как через трубопровод JANAF в Сербию поступает 95% всей потребляемой ею нефти, а альтернативных маршрутов поставок на данный момент не существует. В настоящее время на месте утечки проводятся работы по рекультивации загрязненной территории.

    Компания NIS Нефтяные резервы Сербия
    Serbiya hökuməti NIS-ə dövlət ehtiyatlarından 66 min tonadək xam neft ayırıb
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