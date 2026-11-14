В США приостановили все вылеты

Федеральное авиационное управление (FAA) США приостановило вылеты из всех аэропортов на территории страны из-за проблем с оборудованием авиадиспетчеров.

Как передает Report, об этом говорится в уведомлении FAA.

"Ограничение на вылеты введено в связи с чрезвычайными обстоятельствами и из соображений безопасности. <...> Во всех аэропортах введен запрет на вылет. Все отбывающие рейсы должны оставаться в аэропорту до дальнейших указаний", - отмечается в документе.

В управлении пояснили, что это связано с "поломкой оборудования FAA, повлиявшей на работу системы управления полетами".