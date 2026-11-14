Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В США приостановили все вылеты

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 01:51
    В США приостановили все вылеты

    Федеральное авиационное управление (FAA) США приостановило вылеты из всех аэропортов на территории страны из-за проблем с оборудованием авиадиспетчеров.

    Как передает Report, об этом говорится в уведомлении FAA.

    "Ограничение на вылеты введено в связи с чрезвычайными обстоятельствами и из соображений безопасности. <...> Во всех аэропортах введен запрет на вылет. Все отбывающие рейсы должны оставаться в аэропорту до дальнейших указаний", - отмечается в документе.

    В управлении пояснили, что это связано с "поломкой оборудования FAA, повлиявшей на работу системы управления полетами".

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