В США приостановили все вылеты
Другие страны
- 14 ноября, 2026
- 01:51
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Федеральное авиационное управление (FAA) США приостановило вылеты из всех аэропортов на территории страны из-за проблем с оборудованием авиадиспетчеров.
Как передает Report, об этом говорится в уведомлении FAA.
"Ограничение на вылеты введено в связи с чрезвычайными обстоятельствами и из соображений безопасности. <...> Во всех аэропортах введен запрет на вылет. Все отбывающие рейсы должны оставаться в аэропорту до дальнейших указаний", - отмечается в документе.
В управлении пояснили, что это связано с "поломкой оборудования FAA, повлиявшей на работу системы управления полетами".
Последние новости
02:11
При столкновении танкера с круизным судном в Новом Орлеане пострадали до 20 человекДругие страны
02:02
Лига наций УЕФА: Нидерланды разгромили Грецию, забив семь безответных мячейФутбол
01:51
В США приостановили все вылетыДругие страны
01:50
В Турции вступило в силу Мекканское соглашениеВ регионе
01:49
Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана обыграла Лихтенштейн - Обновлено-2Футбол
01:17
Катар и Турция договорились о совместном посредничестве в региональных конфликтах – ОбновленоВ регионе
00:58
Фото
Лейла Алиева на COP31 встретилась с представителями ряда международных организацийВнешняя политика
00:35
В связи с инцидентом в кафе в Баку задержаны еще три человека - ОбновленоПроисшествия
00:28
Сербская NIS получила разрешение использовать из госрезервов 66 тыс. т нефтиДругие страны