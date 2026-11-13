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    В одном из кафе Баку произошла драка: полиция разыскивает трех человек

    Происшествия
    • 13 ноября, 2026
    • 17:16
    В одном из кафе Баку произошла драка: полиция разыскивает трех человек

    В одном из кафе Наримановского района Баку произошла драка, полиция разыскивает троих участников инцидента.

    Как сообщает Report, несколько человек, причастных к драке, уже задержаны.

    Личности еще троих участников установлены. Правоохранительные органы принимают меры для их задержания.

    По факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

    Информацию Report подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Массовая драка
    Bakıda kafedə insident olub, saxlanılanlar var
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