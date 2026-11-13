В одном из кафе Баку произошла драка: полиция разыскивает трех человек

В одном из кафе Наримановского района Баку произошла драка, полиция разыскивает троих участников инцидента.

Как сообщает Report, несколько человек, причастных к драке, уже задержаны.

Личности еще троих участников установлены. Правоохранительные органы принимают меры для их задержания.

По факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

Информацию Report подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.