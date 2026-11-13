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    Bakıda kafedə insident olub, saxlanılanlar var

    Hadisə
    • 13 noyabr, 2026
    • 16:49
    Bakıda kafedə insident olub, saxlanılanlar var

    Bakının Nərimanov rayonunda kafelərin birində baş verən insidentlə bağlı 3 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən olunub.

    "Report"un məlumatına görə, hadisəni törədən şəxslərdən bir neçəsi saxlanılıb.

    Şəxsiyyəti müəyyən edilənlərin saxlanılması istiqamətində polis tərəfindən zəruri tədbirlər görülür.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq hərəkətləri davam etdirilir.

    Məlumatı "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən təsdiqləyiblər.

    Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Nərimanov rayonu
    В одном из кафе Баку произошла драка: полиция разыскивает трех человек
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