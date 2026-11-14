Лига наций УЕФА: Нидерланды разгромили Грецию, забив семь безответных мячей
- 14 ноября, 2026
- 02:02
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В Лиге наций УЕФА прошли матчи V тура группового этапа.
Как сообщает Report, в лигах A, B, C и D было проведено 10 встреч.
Во 2-й группе Лиги A сборная Нидерландов разгромила команду Греции со счетом 7:0. Германия на выезде обыграла Сербию.
Лига наций УЕФА
Групповой этап
V тур
Лига A
2-я группа
Нидерланды – Греция 7:0
Сербия – Германия 1:3
Турнирная таблица: Нидерланды - 11, Греция - 8, Германия - 8, Сербия - 0.
Лига B
1-я группа
Шотландия - Северная Македония 2:1
Словения - Швейцария 0:0
Турнирная таблица: Швейцария - 13, Словения - 8, Шотландия - 7, Северная Македония - 0.
Лига C
3-я группа
Молдова – Казахстан 2:1
Словакия - Фарерские острова 2:2
Турнирная таблица: Словакия - 11, Молдова - 7, Фарерские острова - 5, Казахстан - 2
4-я группа
Болгария – Исландия 0:5
Люксембург – Эстония 0:1
Турнирная таблица: Исландия - 11, Эстония - 9, Болгария - 4, Люксембург - 3.
Лига D
1-я группа
Андорра - Гибралтар 2:0
Турнирная таблица: Мальта - 7, Андорра - 4, Гибралтар - 2.
2-я группа
Лихтенштейн - Азербайджан 0:1
Турнирная таблица: Азербайджан - 8, Литва - 4, Лихтенштейн - 1.