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    Лига наций УЕФА: Нидерланды разгромили Грецию, забив семь безответных мячей

    Футбол
    • 14 ноября, 2026
    • 02:02
    Лига наций УЕФА: Нидерланды разгромили Грецию, забив семь безответных мячей

    В Лиге наций УЕФА прошли матчи V тура группового этапа.

    Как сообщает Report, в лигах A, B, C и D было проведено 10 встреч.

    Во 2-й группе Лиги A сборная Нидерландов разгромила команду Греции со счетом 7:0. Германия на выезде обыграла Сербию.

    Лига наций УЕФА

    Групповой этап

    V тур

    Лига A

    2-я группа

    Нидерланды – Греция 7:0

    Сербия – Германия 1:3

    Турнирная таблица: Нидерланды - 11, Греция - 8, Германия - 8, Сербия - 0.

    Лига B

    1-я группа

    Шотландия - Северная Македония 2:1

    Словения - Швейцария 0:0

    Турнирная таблица: Швейцария - 13, Словения - 8, Шотландия - 7, Северная Македония - 0.

    Лига C

    3-я группа

    Молдова – Казахстан 2:1

    Словакия - Фарерские острова 2:2

    Турнирная таблица: Словакия - 11, Молдова - 7, Фарерские острова - 5, Казахстан - 2

    4-я группа

    Болгария – Исландия 0:5

    Люксембург – Эстония 0:1

    Турнирная таблица: Исландия - 11, Эстония - 9, Болгария - 4, Люксембург - 3.

    Лига D

    1-я группа

    Андорра - Гибралтар 2:0

    Турнирная таблица: Мальта - 7, Андорра - 4, Гибралтар - 2.

    2-я группа

    Лихтенштейн - Азербайджан 0:1

    Турнирная таблица: Азербайджан - 8, Литва - 4, Лихтенштейн - 1.

    Лига наций УЕФА
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