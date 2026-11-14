Лига наций УЕФА: Нидерланды разгромили Грецию, забив семь безответных мячей

В Лиге наций УЕФА прошли матчи V тура группового этапа.

Как сообщает Report, в лигах A, B, C и D было проведено 10 встреч.

Во 2-й группе Лиги A сборная Нидерландов разгромила команду Греции со счетом 7:0. Германия на выезде обыграла Сербию.

Лига наций УЕФА

Групповой этап

V тур

Лига A

2-я группа

Нидерланды – Греция 7:0

Сербия – Германия 1:3

Турнирная таблица: Нидерланды - 11, Греция - 8, Германия - 8, Сербия - 0.

Лига B

1-я группа

Шотландия - Северная Македония 2:1

Словения - Швейцария 0:0

Турнирная таблица: Швейцария - 13, Словения - 8, Шотландия - 7, Северная Македония - 0.

Лига C

3-я группа

Молдова – Казахстан 2:1

Словакия - Фарерские острова 2:2

Турнирная таблица: Словакия - 11, Молдова - 7, Фарерские острова - 5, Казахстан - 2

4-я группа

Болгария – Исландия 0:5

Люксембург – Эстония 0:1

Турнирная таблица: Исландия - 11, Эстония - 9, Болгария - 4, Люксембург - 3.

Лига D

1-я группа

Андорра - Гибралтар 2:0

Турнирная таблица: Мальта - 7, Андорра - 4, Гибралтар - 2.

2-я группа

Лихтенштейн - Азербайджан 0:1

Турнирная таблица: Азербайджан - 8, Литва - 4, Лихтенштейн - 1.