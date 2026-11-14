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    UEFA Millətlər Liqası: Niderland yığması Yunanıstanı 7 cavabsız topla məğlub edib

    Futbol
    • 14 noyabr, 2026
    • 01:48
    UEFA Millətlər Liqası: Niderland yığması Yunanıstanı 7 cavabsız topla məğlub edib

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun növbəti oyunları bu gün keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, A, B, C və D Liqalarında 10 qarşılaşma baş tutub.

    A Liqasının 2-ci qrupunda Niderland millisi Yunanıstan seçməsini qəbul edib.

    Almaniya yığması isə Serbiyanın qonağı olub.

    UEFA Millətlər Liqası

    Qrup mərhələsi

    V tur

    A Liqası

    2-ci qrup

    Niderland – Yunanıstan 7:0

    Serbiya – Almaniya 1:3

    Xal durumu: Niderland - 11, Yunanıstan - 8, Almaniya - 8, Serbiya - 0.

    B Liqası

    1-ci qrup

    Şotlandiya - Şimali Makedoniya 2:1

    Sloveniya - İsveçrə 0:0

    Xal durumu: İsveçrə - 13, Sloveniya - 8, Şotlandiya - 7, Şimali Makedoniya - 0.

    C Liqası

    3-cü qrup

    Moldova – Qazaxıstan 2:1

    Slovakiya - Farer adaları 2:2

    Xal durumu: Slovakiya - 11, Moldova - 7, Farer adaları - 5, Qazaxıstan - 2

    4-cü qrup

    Bolqarıstan – İslandiya 0:5

    Lüksemburq – Estoniya 0:1

    Xal durumu: İslandiya - 11, Estoniya - 9, Bolqarıstan - 4, Lüksemburq - 3.

    D Liqası

    1-ci qrup

    Andorra - Cəbəllütariq 2:0

    Xal durumu: Malta - 7, Andorra - 4, Cəbəllütariq - 2.

    2-ci qrup

    Lixtenşteyn - Azərbaycan 0:1

    Xal durumu: Azərbaycan - 8, Litva - 4, Lixtenşteyn - 1.

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