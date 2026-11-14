UEFA Millətlər Liqası: Niderland yığması Yunanıstanı 7 cavabsız topla məğlub edib
- 14 noyabr, 2026
- 01:48
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun növbəti oyunları bu gün keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, A, B, C və D Liqalarında 10 qarşılaşma baş tutub.
A Liqasının 2-ci qrupunda Niderland millisi Yunanıstan seçməsini qəbul edib.
Almaniya yığması isə Serbiyanın qonağı olub.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
V tur
A Liqası
2-ci qrup
Niderland – Yunanıstan 7:0
Serbiya – Almaniya 1:3
Xal durumu: Niderland - 11, Yunanıstan - 8, Almaniya - 8, Serbiya - 0.
B Liqası
1-ci qrup
Şotlandiya - Şimali Makedoniya 2:1
Sloveniya - İsveçrə 0:0
Xal durumu: İsveçrə - 13, Sloveniya - 8, Şotlandiya - 7, Şimali Makedoniya - 0.
C Liqası
3-cü qrup
Moldova – Qazaxıstan 2:1
Slovakiya - Farer adaları 2:2
Xal durumu: Slovakiya - 11, Moldova - 7, Farer adaları - 5, Qazaxıstan - 2
4-cü qrup
Bolqarıstan – İslandiya 0:5
Lüksemburq – Estoniya 0:1
Xal durumu: İslandiya - 11, Estoniya - 9, Bolqarıstan - 4, Lüksemburq - 3.
D Liqası
1-ci qrup
Andorra - Cəbəllütariq 2:0
Xal durumu: Malta - 7, Andorra - 4, Cəbəllütariq - 2.
2-ci qrup
Lixtenşteyn - Azərbaycan 0:1
Xal durumu: Azərbaycan - 8, Litva - 4, Lixtenşteyn - 1.