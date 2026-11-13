Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Турция и Катар подписали соглашение о взаимной обороне

    В регионе
    • 13 ноября, 2026
    • 23:02
    Турция и Катар подписали соглашение о взаимной обороне

    Турция и Катар подписали пять соглашений, охватывающих сферы торговли, образования, дипломатии и обороны.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

    Документы были подписаны в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани по итогам 12-го заседания Высшего стратегического комитета двух стран в Стамбуле.

    В частности, главами профильных ведомств были подписаны Меморандум о сотрудничестве в области защиты прав потребителей, надзора за рынком и контроля, Соглашение о сотрудничестве в области образования, Меморандум о взаимопонимании между МИД Турции и Катара о сотрудничестве в вопросах мира, примирения и урегулирования конфликтов.

    Соглашение о взаимной обороне между Турецкой Республикой и Государством Катар подписали лично Эрдоган и Аль Тани.

    Реджеп Тайип Эрдоган Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
    Türkiyə ilə Qətər arasında beş saziş imzalanıb
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