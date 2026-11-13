Турция и Катар подписали соглашение о взаимной обороне
- 13 ноября, 2026
- 23:02
Будьте в курсе главных новостей!
Турция и Катар подписали пять соглашений, охватывающих сферы торговли, образования, дипломатии и обороны.
Об этом Report сообщает со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
Документы были подписаны в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани по итогам 12-го заседания Высшего стратегического комитета двух стран в Стамбуле.
В частности, главами профильных ведомств были подписаны Меморандум о сотрудничестве в области защиты прав потребителей, надзора за рынком и контроля, Соглашение о сотрудничестве в области образования, Меморандум о взаимопонимании между МИД Турции и Катара о сотрудничестве в вопросах мира, примирения и урегулирования конфликтов.
Соглашение о взаимной обороне между Турецкой Республикой и Государством Катар подписали лично Эрдоган и Аль Тани.