Турция и Катар подписали соглашение о взаимной обороне

Турция и Катар подписали пять соглашений, охватывающих сферы торговли, образования, дипломатии и обороны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Документы были подписаны в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани по итогам 12-го заседания Высшего стратегического комитета двух стран в Стамбуле.

В частности, главами профильных ведомств были подписаны Меморандум о сотрудничестве в области защиты прав потребителей, надзора за рынком и контроля, Соглашение о сотрудничестве в области образования, Меморандум о взаимопонимании между МИД Турции и Катара о сотрудничестве в вопросах мира, примирения и урегулирования конфликтов.

Соглашение о взаимной обороне между Турецкой Республикой и Государством Катар подписали лично Эрдоган и Аль Тани.