Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Лейла Алиева на COP31 встретилась с представителями ряда международных организаций

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2026
    • 00:58
    Лейла Алиева на COP31 встретилась с представителями ряда международных организаций

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье 13 ноября побывали в павильоне, созданном при совместной инициативе Фонда Гейдара Алиева и турецкого Фонда "Нулевые отходы".

    Как сообщает турецкое бюро Report", Лейле Алиевой и Алене Алиевой была предоставлена информация о представленных здесь стендах и проектах.

    Затем был проведен осмотр других павильонов, открытых на территории.

    Напомним, что идея создания совместного павильона впервые возникла в 2024 году во время COP29, проходившей в Баку. Павильон, организованный в рамках той конференции, стал одним из наиболее посещаемых.

    В павильоне посредством фото- и видеоматериалов представлены проекты, реализованные Фондом Гейдара Алиева в социальной, культурной, образовательной, здравоохранительной сферах, в области реконструкции и восстановления, охраны окружающей среды, мультикультурализма и других направлениях.

    Здесь наряду с различными материалами о деятельности обоих фондов демонстрируются также интерактивные проекты.

    Лейла Алиева и Алена Алиева также побывали в павильоне Узбекистана, созданном на основе концепции "Виноградник: наследие прошлого, решение настоящего и вдохновение будущего". Была предоставлена информация об инициативах и проектах, реализуемых в области возобновляемой энергетики, сохранения водных ресурсов, охраны биоразнообразия и экологического просвещения.

    Затем Лейла Алиева в рамках COP31 провела встречи с высокопоставленными представителями ряда международных организаций и экспертами в области охраны окружающей среды.

    На встрече с глобальным руководителем Всемирного фонда дикой природы (WWF) по вопросам климата и энергетики Мануэлем Пульгар-Видалем были затронуты совместные проекты, реализуемые в рамках сотрудничества IDEA и WWF по охране кавказского леопарда, возвращению джейранов и европейских бизонов в их исторические места обитания в Азербайджане. Также обсуждались возможности расширения сотрудничества в области сохранения биоразнообразия, восстановления популяций редких видов животных и экосистем.

    Кроме того, Лейла Алиева в рамках COP31 встретилась и обменялась мнениями с рядом других международных экспертов, ученых и представителей природоохранных организаций, участвующих в мероприятиях, организованных по инициативе Общественного объединения IDEA.

    В ходе встреч были затронуты вопросы экологических проблем Каспийского моря, влияния изменения климата на биоразнообразие, сохранения природных экосистем, расширения научных исследований и обмена международным опытом.

    Лейла Алиева на COP31 встретилась с представителями ряда международных организаций
    Лейла Алиева на COP31 встретилась с представителями ряда международных организаций
    Лейла Алиева на COP31 встретилась с представителями ряда международных организаций
    Лейла Алиева на COP31 встретилась с представителями ряда международных организаций
    Лейла Алиева на COP31 встретилась с представителями ряда международных организаций
    Лейла Алиева на COP31 встретилась с представителями ряда международных организаций
    Лейла Алиева на COP31 встретилась с представителями ряда международных организаций
    Лейла Алиева на COP31 встретилась с представителями ряда международных организаций
    Лейла Алиева на COP31 встретилась с представителями ряда международных организаций
    Лейла Алиева на COP31 встретилась с представителями ряда международных организаций
    Лейла Алиева Общественное объединение IDEA Алена Алиева COP31
    Фото
    Leyla Əliyeva COP31-də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və ekspertlərlə görüşlər keçirib
    44 filmi
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