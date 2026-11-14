Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана открыла счет в матче с Лихтенштейном - Обновлено

Сборная Азербайджана открыла счет в матче Лиги наций УЕФА против команды Лихтенштейна.

Как сообщает Report, на 26-й минуте отличился Махир Эмрели.

13 ноября, 23:58

В городе Вадуце начался матч Лиги наций УЕФА между сборными Лихтенштейна и Азербайджана.

По информации "Report", игра 2-й группы Лиги D проходит на стадионе "Райнпарк".

Встречу обслуживает бригада под руководством эстонского рефери ФИФА Кристо Тохвера.

Напомним, что сборная Азербайджана после трех матчей лидирует в группе с 5 очками. Литва набрала 4 балла и занимает второе место, Лихтенштейн с одним очком - последнее. В последнем матче группы 16 ноября Литва примет Лихтенштейн.