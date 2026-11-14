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    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана открыла счет в матче с Лихтенштейном - Обновлено

    Футбол
    • 14 ноября, 2026
    • 00:14
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана открыла счет в матче с Лихтенштейном - Обновлено

    Сборная Азербайджана открыла счет в матче Лиги наций УЕФА против команды Лихтенштейна.

    Как сообщает Report, на 26-й минуте отличился Махир Эмрели.

    В городе Вадуце начался матч Лиги наций УЕФА между сборными Лихтенштейна и Азербайджана.

    По информации "Report", игра 2-й группы Лиги D проходит на стадионе "Райнпарк".

    Встречу обслуживает бригада под руководством эстонского рефери ФИФА Кристо Тохвера.

    Напомним, что сборная Азербайджана после трех матчей лидирует в группе с 5 очками. Литва набрала 4 балла и занимает второе место, Лихтенштейн с одним очком - последнее. В последнем матче группы 16 ноября Литва примет Лихтенштейн.

    Лига наций УЕФА Сборная Азербайджана по футболу
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