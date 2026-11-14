İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycan yığması Lixtenşteynlə oyunda fasiləyə hesabda öndə yollanıb - Yenilənib-2

    Futbol
    • 14 noyabr, 2026
    • 00:33
    Azərbaycan yığması Lixtenşteynlə oyunda fasiləyə hesabda öndə yollanıb - Yenilənib-2

    UEFA Millətlər Liqasının Lixtenşteyn - Azərbaycan oyununda ilk hissə başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, D Liqasının 2-ci qrupunun matçında Azərbaycan yığması fasiləyə hesabda öndə yollanıb - 1:0.

    26-cı dəqiqədə Mahir Emreli fərqlənib.

    UEFA Millətlər Liqasının Lixtenşteyn - Azərbaycan oyununda hesab açılıb.

    "Report"un məlumatına görə, D Liqasının 2-ci qrupunun matçında ilk qolu Azərbaycan yığması vurub.

    26-cı dəqiqədə Mahir Emreli fərqlənib.

    UEFA Millətlər Liqasının Lixtenşteyn - Azərbaycan oyunu başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, D Liqasının 2-ci qrupunun matçı Vaduts şəhərində keçirilir.

    Qarşılaşmanın baş hakimi estoniyalı Kristo Tohverdir.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi üç oyundan sonra hazırda beş xalla qrup lideridir. Litva dörd xalla ikinci, Lixtenşteyn bir xalla sonuncudur. Noyabrın 16-da, qrupun sonuncu qarşılaşmasında Litva Lixtenşteyni qəbul edəcək.

    UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Azərbaycan millisi
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана открыла счет в матче с Лихтенштейном - Обновлено
    UEFA Nations League: Liechtenstein vs. Azerbaijan match kicks off
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    00:33
    Azərbaycan yığması Lixtenşteynlə oyunda fasiləyə hesabda öndə yollanıb - Yenilənib-2
    Futbol
    00:28
    Fon der Lyayen: Aİ Rusiyaya qarşı 22-ci sanksiyalar paketini təqdim edəcək
    Digər ölkələr
    00:21
    Nərimanovda kafedə baş verən insidentlə bağlı daha 3 nəfər saxlanılıb - Yenilənib
    Hadisə
    00:13
    Serbiya hökuməti NIS-ə dövlət ehtiyatlarından 66 min tonadək xam neft ayırıb
    Digər ölkələr
    23:47
    BMW yanğın riski səbəbindən 700 mindən çox avtomobili geri çağıracaq
    Digər ölkələr
    23:32
    Urmiya gölündə payız yağışlarından sonra cüzi artım qeydə alınıb
    Region
    23:24
    ABŞ Ukrayna hərbçilərinin hazırlığını artırıb
    Digər ölkələr
    23:16
    Koşta: Aİ Ukrayna üzrə danışıqlarda iştirak etmək üçün vahid komanda formalaşdırıb
    Digər ölkələr
    23:03
    Ana Brnabiç: Yeni hakimiyyət müxalifəti dinləməkdə maraqlı deyil
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti