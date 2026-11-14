Фон дер Ляйен: ЕС скоро представит 22-й пакет санкций против РФ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала очередной, 22-й, пакет антироссийских санкций.

Как сообщает Report, об этом она заявила на пресс-конференции в Дублине.

По ее словам, Евросоюз выступает за продолжение давления на Россию, в частности, за счет введения дополнительных санкций.

"Лучший способ усадить Россию за стол переговоров - это продолжать поддерживать Украину и оказывать максимальное давление на Россию, поэтому скоро мы представим наш 22-й пакет санкций", - сказала фон дер Ляйен.