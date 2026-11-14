Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Фон дер Ляйен: ЕС скоро представит 22-й пакет санкций против РФ

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 00:22
    Фон дер Ляйен: ЕС скоро представит 22-й пакет санкций против РФ

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала очередной, 22-й, пакет антироссийских санкций.

    Как сообщает Report, об этом она заявила на пресс-конференции в Дублине.

    По ее словам, Евросоюз выступает за продолжение давления на Россию, в частности, за счет введения дополнительных санкций.

    "Лучший способ усадить Россию за стол переговоров - это продолжать поддерживать Украину и оказывать максимальное давление на Россию, поэтому скоро мы представим наш 22-й пакет санкций", - сказала фон дер Ляйен.

    Урсула фон дер Ляйен Антироссийские санкции Европейский союз (ЕС)
    Fon der Lyayen: Aİ Rusiyaya qarşı 22-ci sanksiyalar paketini təqdim edəcək
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