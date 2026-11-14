В Турции вступило в силу Мекканское соглашение
В регионе
- 14 ноября, 2026
- 01:50
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Анкара утвердила "Мекканское соглашение о совместной обороне", подписанное 7 августа этого года в Мекке Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, соглашение вступило в силу после публикации в официальном вестнике Resmi Gazete.
Соглашение из 16 статей предусматривает, что вооруженное нападение извне на одну из сторон считается нападением на все стороны, а также взаимную помощь военными средствами, обмен разведданными и совместные проекты оборонной промышленности.
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