В Турции вступило в силу Мекканское соглашение

Анкара утвердила "Мекканское соглашение о совместной обороне", подписанное 7 августа этого года в Мекке Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, соглашение вступило в силу после публикации в официальном вестнике Resmi Gazete.

Соглашение из 16 статей предусматривает, что вооруженное нападение извне на одну из сторон считается нападением на все стороны, а также взаимную помощь военными средствами, обмен разведданными и совместные проекты оборонной промышленности.