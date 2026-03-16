Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 % artıb
- 16 mart, 2026
- 10:42
Bu il martın 1-nə Azərbaycanda 1 690 311 vergi ödəyicisi olub.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən il martın 1-i ilə müqayisədə 4,9 % çoxdur.
Vergi ödəyicilərinin 86,8 %-i fiziki şəxslər, 13,2 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlardır. Son 1 ildə fərdi sahibkarların sayı 4,7 %, idarə, müəssisə və təşkilatların sayı isə 6,3 % artıb.
Bu il fevralın sonuna qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı isə 1 il əvvələ nisbətən 6,9 % çox – 206 250 vahid təşkil edib.
Fevralda 1 163 vahid kommersiya qurumu dövlət qeydiyyatından keçib ki, onların 91,1 %-i yerli investisiyalı, 8,9 %-i xarici investisiyalıdır. Kommersiya qurumlarının 88 %-i elektron qaydada qeydiyyata alınıb. Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin (MMC) elektron qeydiyyatının xüsusi çəkisi 97,4 % təşkil edib.
Dövlət qeydiyyatında olan kommersiya hüquqi şəxslərin 92,1 %-i MMC formasında yaradılıb.
Son 1 ildə aktiv kommersiya qurumunun sayı 7,7 % artıb.