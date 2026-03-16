В Сумгайыте обнаружен артиллерийский снаряд

В городе Сумгайыте обнаружен неразорвавшийся боеприпас.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, на место обнаружения боеприпаса незамедлительно была направлена группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра территории был обнаружен 1 неразорвавшийся артиллерийский снаряд.

Боеприпас был вывезен с территории для последующей нейтрализации.