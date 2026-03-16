В Сумгайыте обнаружен артиллерийский снаряд
Происшествия
- 16 марта, 2026
- 11:04
В городе Сумгайыте обнаружен неразорвавшийся боеприпас.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, на место обнаружения боеприпаса незамедлительно была направлена группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
В ходе осмотра территории был обнаружен 1 неразорвавшийся артиллерийский снаряд.
Боеприпас был вывезен с территории для последующей нейтрализации.
