Sumqayıtda top mərmisi aşkar edilib
Hadisə
- 16 mart, 2026
- 10:34
Sumqayıt şəhərində partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, ərazidə aparılan işlər zamanı 1 ədəd partlamamış top mərmisi tapılıb.
Əraziyə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaqla mərmi oradan götürülüb.
