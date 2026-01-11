İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Etirazlar zamanı Tehranda 34 məscid yandırılıb

    Region
    • 11 yanvar, 2026
    • 13:36
    İranın paytaxtı Tehran şəhərində nümayiçilərlə hüquq-mühafizə orqanlarının arasənda baş verən silahlı toqquşmalar zamanı 26 ev, 34 məscid, 40 bank və 15 ticarət mərkəzi yandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tehran Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hökumətə aid 13 bina və 50 nəqliyyat vasitəsi də alova qərq olub.

    Tehran etiraz Məscid bank yanğın
    34 mosques set ablaze during Tehran protests

