Etirazlar zamanı Tehranda 34 məscid yandırılıb
Region
- 11 yanvar, 2026
- 13:36
İranın paytaxtı Tehran şəhərində nümayiçilərlə hüquq-mühafizə orqanlarının arasənda baş verən silahlı toqquşmalar zamanı 26 ev, 34 məscid, 40 bank və 15 ticarət mərkəzi yandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tehran Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hökumətə aid 13 bina və 50 nəqliyyat vasitəsi də alova qərq olub.
Son xəbərlər
14:17
Video
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıbHərbi
14:03
Sabahın havası Abşeronda meteohəssas insanlarda narahatlıq yaradacaqSağlamlıq
14:02
"Bavariya" 16 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyirFutbol
13:50
Nobel Komitəsi Mariyanın Sülh Mükafatını Trampa vermək tələbini rədd edibDigər ölkələr
13:36
Etirazlar zamanı Tehranda 34 məscid yandırılıbRegion
13:24
Maduronun oğlu atasının vəziyyətini qiymətləndiribDigər ölkələr
13:15
KİV: İsrail ABŞ-nin İrana müdaxilə etmə ehtimalı ilə əlaqədar yüksək hazırlıq vəziyyətindədirDigər ölkələr
13:07
Bir həftə əvvəl Qobustanda yol qəzasında yaralanan şəxs xəstəxanada ölübHadisə
13:04