В Азербайджане объявлена дата вступительных экзаменов в вузы
Наука и образование
- 16 марта, 2026
- 11:03
В Азербайджане объявлена дата вступительных экзаменов в высшие учебные заведения (1-я попытка, 2-й этап).
Как сообщает Report, экзамены по II и III группам специальностей состоятся 24 мая, а по I и IV группам- 7 июня.
Также 7 июня состоится дополнительный экзамен по географии.
Отметим, что регистрация для участия во вступительном экзамене, начавшаяся сегодня, продлится до 29 апреля.
Последние новости
