В Азербайджане объявлена ​​дата вступительных экзаменов в вузы

В Азербайджане объявлена ​​дата вступительных экзаменов в высшие учебные заведения (1-я попытка, 2-й этап).

Как сообщает Report, экзамены по II и III группам специальностей состоятся 24 мая, а по I и IV группам- 7 июня.

Также 7 июня состоится дополнительный экзамен по географии.

Отметим, что регистрация для участия во вступительном экзамене, начавшаяся сегодня, продлится до 29 апреля.