Qəbul imtahanlarının tarixi açıqlanıb
Elm və təhsil
- 16 mart, 2026
- 10:20
Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının (II mərhələ, I cəhd) tarixi açıqlanıb.
Dövlər İmtahan Mərkəzindən (DİM) "Report"a verilən məlumata görə, II və III ixtisas qrupları üzrə imtahanlar mayın 24-ü, I və IV qrupları üzrə iyunun 7-si olacaq.
Həmçinin coğrafiya fənni üzrə əlavə imtahanda iyunun 7-də keçiriləcək.
Qeyd edək ki, qəbul imtahanında iştirak üçün bu gündən başlayan qeydiyyat prosesi aprelin 29-dək davam edəcək.
