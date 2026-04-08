UEFA Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinə bir oyunla start verilib
- 08 aprel, 2026
- 22:42
UEFA Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinə bir oyunla start verilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə İspaniya təmsilçisi "Betis" Portuqaliyada "Braqa"nın qonağı olub.
"Estadio Municipal de Braga"da baş tutan oyunda bərabərlik qeydə alnıb - 1:1.
Ev sahiblərinin heyətində Florian Qrilliç (5) fərqlənib. Qonaq komandanın qolunu isə penaltidən Xuan Kamilo Ernandes (62) vurub.
Xatırladaq ki, raundun digər qarşılaşmaları aprelin 9-da keçiriləcək.
Son xəbərlər
23:21
Qalibaf: İranın ABŞ ilə razılaşma planının üç bəndi artıq pozulubRegion
23:16
Türkiyə XİN İsrailin Livana hücumlarını pisləyibRegion
23:09
"Spiegel": Almaniya Hörmüz boğazında qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı gizli planlar hazırlayırDigər ölkələr
22:58
Foto
Stend atıcılığı üzrə Federasiya Kubokunun qalibləri müəyyənləşibFərdi
22:57
ABŞ və Macarıstan enerji sahəsində əməkdaşlığı gücləndirirDigər ölkələr
22:46
Video
Rəhim Həsənov Elçin Məsiyev və Kamal Umudlunun oyunlar zamanı səhv qərarlar verdiyini bildiribFutbol
22:42
UEFA Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinə bir oyunla start verilibFutbol
22:36
Ağ Ev: İran mümkün razılaşma üçün əsas götürülən planı ABŞ-yə təqdim edibDigər ölkələr
22:22