Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Лиге Европы УЕФА дан старт играм 1/4 финала

    Футбол
    • 08 апреля, 2026
    В Лиге Европы УЕФА дан старт играм 1/4 финала

    В Лиге Европы УЕФА прошла первая игра 1/4 финала.

    Как сообщает Report, испанский "Бетис" на выезде встретился с португальской "Брагой".

    Поединок на арене "Эштадиу Муниципал де Брага" завершился вничью - 1:1.

    В составе хозяев отличился Флориан Грилич (5-я минута), ответный мяч гостей забил с пенальти Хуан Камило Эрнандес (62-я минута).

    Отметим, что остальные матчи раунда запланированы на 9 апреля.

    Лига Европы УЕФА
    UEFA Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinə bir oyunla start verilib

    Последние новости

    23:29

    В регионе
    23:11
    Видео

    Футбол
    22:59

    В регионе
    22:54

    Футбол
    22:53

    Другие страны
    22:44

    Другие страны
    22:31

    В регионе
    22:31
    Фото

    Инфраструктура
    22:16
    Фото

    Бизнес
    Лента новостей