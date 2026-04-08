В Лиге Европы УЕФА дан старт играм 1/4 финала
Футбол
- 08 апреля, 2026
- 22:54
В Лиге Европы УЕФА прошла первая игра 1/4 финала.
Как сообщает Report, испанский "Бетис" на выезде встретился с португальской "Брагой".
Поединок на арене "Эштадиу Муниципал де Брага" завершился вничью - 1:1.
В составе хозяев отличился Флориан Грилич (5-я минута), ответный мяч гостей забил с пенальти Хуан Камило Эрнандес (62-я минута).
Отметим, что остальные матчи раунда запланированы на 9 апреля.
Последние новости
22:54
В Лиге Европы УЕФА дан старт играм 1/4 финалаФутбол
22:16
Фото