    Stend atıcılığı üzrə Federasiya Kubokunun qalibləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı Atıcılıq Mərkəzində səngər stendi (trap) və dairəvi stend (skeet) növləri üzrə təşkil olunan yarışda idmançılar öz dəqiqlik və bacarıqlarını nümayiş etdiriblər.

    Yarışların mükafatçılarını təqdim edirik:

    Dairəvi stend:

    1. Fuad Qurbanov

    2. Əli Mustafayev

    3. Niyaz Ağazadə

    Dairəvi stend (U21):

    1. Məhəmməd Teyubov

    2. İslam Əjdərli

    3. Murad Allahverdiyev

    Səngər stendi:

    1. Mirmömin Ağazadə

    2. Tamerlan Məmmədov

    3. Mürtəza Novruzlu

    Səngər stendi (U21):

    1. Mürtəza Novruzlu

    2. Nərmin Cəfərova

    3. Osman Əliyev

    Qeyd edək ki, yarışların nəticələri qüvvədə olan yeni ISSF qaydalarına uyğun olaraq müəyyənləşdirilib.

