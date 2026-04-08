Stend atıcılığı üzrə Federasiya Kubokunun qalibləri müəyyənləşib
Fərdi
- 08 aprel, 2026
- 22:58
Stend atıcılığı üzrə Federasiya Kubokunun qalibləri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, Bakı Atıcılıq Mərkəzində səngər stendi (trap) və dairəvi stend (skeet) növləri üzrə təşkil olunan yarışda idmançılar öz dəqiqlik və bacarıqlarını nümayiş etdiriblər.
Yarışların mükafatçılarını təqdim edirik:
Dairəvi stend:
1. Fuad Qurbanov
2. Əli Mustafayev
3. Niyaz Ağazadə
Dairəvi stend (U21):
1. Məhəmməd Teyubov
2. İslam Əjdərli
3. Murad Allahverdiyev
Səngər stendi:
1. Mirmömin Ağazadə
2. Tamerlan Məmmədov
3. Mürtəza Novruzlu
Səngər stendi (U21):
1. Mürtəza Novruzlu
2. Nərmin Cəfərova
3. Osman Əliyev
Qeyd edək ki, yarışların nəticələri qüvvədə olan yeni ISSF qaydalarına uyğun olaraq müəyyənləşdirilib.
23:21
Qalibaf: İranın ABŞ ilə razılaşma planının üç bəndi artıq pozulubRegion
23:16
Türkiyə XİN İsrailin Livana hücumlarını pisləyibRegion
23:09
"Spiegel": Almaniya Hörmüz boğazında qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı gizli planlar hazırlayırDigər ölkələr
22:58
Foto
Stend atıcılığı üzrə Federasiya Kubokunun qalibləri müəyyənləşibFərdi
22:57
ABŞ və Macarıstan enerji sahəsində əməkdaşlığı gücləndirirDigər ölkələr
22:46
Video
Rəhim Həsənov Elçin Məsiyev və Kamal Umudlunun oyunlar zamanı səhv qərarlar verdiyini bildiribFutbol
22:42
UEFA Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinə bir oyunla start verilibFutbol
22:36
Ağ Ev: İran mümkün razılaşma üçün əsas götürülən planı ABŞ-yə təqdim edibDigər ölkələr
22:22