    "Spiegel": Almaniya Hörmüz boğazında qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı gizli planlar hazırlayır

    Spiegel: Almaniya Hörmüz boğazında qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı gizli planlar hazırlayır

    Almaniya hökuməti Hörmüz boğazında gəmiçiliyin mühafizəsi əməliyyatına Bundesverin (Silahlı Qüvvələr) potensial cəlb edilməsi ssenarilərini qeyri-ictimai formatda nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "Der Spiegel" nəşri yazır.

    Nəşr qeyd edib ki, Berlinin hazırda maksimum ehtiyatlılıq nümayiş etdirməsinə baxmayaraq, pərdə arxasında Bundesverin Hörmüz boğazındakı hərbi əməliyyatda iştirakının müxtəlif variantları fəal şəkildə işlənib hazırlanır. Müvafiq mandat veriləcəyi təqdirdə, qabaqlayıcı planlaşdırma adlandırılan proses çərçivəsində, ilk növbədə, Almaniya Hərbi Dəniz Qüvvələri Bundesverin boğaz zonasında yerləşdirilməsinin konkret sxemlərini hazırlayıblar.

    "Hərbi rəhbərliyin nümayəndələri vurğulayıblar ki, Almaniya təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə beynəlxalq missiyaya qoşulmaq üçün, şübhəsiz ki, lazımi resurslara malikdir. Bununla belə, ilkin qiymətləndirmələrə əsasən, İran heç bir şərt altında boğaz üzərindəki nəzarəti güzəştə getməyə hazır deyil, bu isə o deməkdir ki, beynəlxalq hərbi iştirakın Tehran üçün məqbul olması çətin görünür", - "Der Spiegel" bildirib.

    Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, hərbi planlaşdırma baxımından nəzərdən keçirilən ssenarilər boğazdan keçərkən gəmilərin müşayiət olunmasını, habelə silahlı müşayiət qruplarının birbaşa ticarət gəmilərinin göyərtəsinə göndərilməsini nəzərdə tutur. Bundan əlavə, boğaz akvatoriyasında təhlükəsizliyi təmin etmək üçün mina gəmilərinin cəlb edilməsi imkanı təhlil edilir.

    Spiegel: ФРГ тайно разрабатывает планы развертывания сил в Ормузском проливе
    Spiegel: Germany secretly developing plans to deploy forces in Strait of Hormuz

    Son xəbərlər

    23:21

    Qalibaf: İranın ABŞ ilə razılaşma planının üç bəndi artıq pozulub

    Region
    23:16

    Türkiyə XİN İsrailin Livana hücumlarını pisləyib

    Region
    23:09

    "Spiegel": Almaniya Hörmüz boğazında qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı gizli planlar hazırlayır

    Digər ölkələr
    22:58
    Foto

    Stend atıcılığı üzrə Federasiya Kubokunun qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    22:57

    ABŞ və Macarıstan enerji sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir

    Digər ölkələr
    22:46
    Video

    Rəhim Həsənov Elçin Məsiyev və Kamal Umudlunun oyunlar zamanı səhv qərarlar verdiyini bildirib

    Futbol
    22:42

    UEFA Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinə bir oyunla start verilib

    Futbol
    22:36

    Ağ Ev: İran mümkün razılaşma üçün əsas götürülən planı ABŞ-yə təqdim edib

    Digər ölkələr
    22:22

    Ərdoğan: Atəşkəsin sülh üçün yaratdığı fürsət hədər edilməməlidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti