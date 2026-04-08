Spiegel: ФРГ тайно разрабатывает планы развертывания сил в Ормузском проливе

Правительство Германии в непубличном формате изучает сценарии потенциального привлечения Бундесвера (вооруженных сил ФРГ) к операции по защите судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом пишет местное издание Der Spiegel.

Хотя Берлин на данный момент демонстрирует максимальную осторожность, в закулисном режиме, как сообщает журнал, идет активная проработка различных вариантов участия Бундесвера в военной операции в Ормузском проливе. В ходе так называемого превентивного планирования на случай выдачи соответствующего мандата, в первую очередь военно-морские силы ФРГ подготовили конкретные схемы размещения Бундесвера в зоне пролива.

Представители военного руководства подчеркнули, что Германия, несомненно, располагает необходимыми ресурсами для подключения к международной миссии по обеспечению безопасности. Тем не менее, исходя из предварительных оценок, Иран ни при каких условиях не готов поступиться контролем над проливом, а значит, международное военное присутствие едва ли окажется приемлемым для Тегерана, указывает Der Spiegel.

С точки зрения военного планирования, как отмечают специалисты, рассматриваемые сценарии предусматривают эскортирование судов при прохождении пролива, а также направление вооружённых групп сопровождения непосредственно на борт торговых судов. Помимо этого, анализируется возможность привлечения минных тральщиков для обеспечения безопасности в акватории пролива, заключает Der Spiegel.