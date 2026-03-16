Саудовская Аравия и ОАЭ сообщили об атаках ракет и дронов

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате трех беспилотных летательных аппаратов над Эр-Риядом и восточным регионом страны.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации, беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны королевства. Дополнительные подробности инцидента пока не раскрываются.

В свою очередь, системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов в настоящее время отражают ракетные атаки и удары беспилотников, которые, по данным военных, запускаются с территории Ирана.

Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что звуки, слышимые в различных районах страны, связаны с работой систем ПВО по перехвату баллистических ракет, а также с действиями истребителей, которые уничтожают беспилотники.