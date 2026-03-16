Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ raket və dron hücumları barədə məlumat verib
    Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ raket və dron hücumları barədə məlumat verib

    Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyi Ər-Riyad və ölkənin şərq regionu üzərində üç pilotsuz uçuş aparatının ələ keçirildiyini bildirib.

    "Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, dronlar krallığın hava hücumundan müdafiə vasitələri tərəfindən vurulub. İnsidentlə bağlı digər təfərrüatlar hələlik açıqlanmır.

    Bundan başqa, hərbçilərin verdiyi məlumata görə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hava hücumundan müdafiə sistemləri hazırda İran ərazisindən buraxılan raket hücumlarını və dron zərbələrini dəf edir.

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi təsdiqləyib ki, ölkənin müxtəlif rayonlarında eşidilən səslər ballistik raketlərin ələ keçirilməsi üzrə HHM sistemləri, həmçinin dronları məhv edən qırıcı təyyarələrin fəaliyyəti ilə əlaqədardır.

    Саудовская Аравия и ОАЭ сообщили об атаках ракет и дронов
    Saudi Arabia, UAE report missile, drone attacks

    Son xəbərlər

    11:49

    Petr Binhak: "Çexiya Aİ-də TAP üçün hidrogen "qovşağına" çevrilə bilər" - MÜSAHİBƏ

    Energetika
    11:48

    Ratomir Deliç: "FIBA Çempionlar Kuboku təcrübəsi Azərbaycan millisini daha güclü edəcək"

    Komanda
    11:46

    TÜRKPA Qazaxıstan referendumunun beynəlxalq standartlara uyğunluğunu təsdiqləyib

    Region
    11:42

    ADY Ramazan və Novruz bayramlarında gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    11:40

    Elnur Məmmədov: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" sazişinin ratifikasiyası Xəzərdə əməkdaşlıq üçün mühümdür"

    Xarici siyasət
    11:34

    "Şamaxı" Premyer Liqada 300-cü, bütün turnirlərdə 400-cü qələbəsini qazanıb

    Futbol
    11:34

    İran Əbu-Dabiyə raket atıb, ölən var

    Digər ölkələr
    11:26

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Digər
    11:25

    Rusiya Zaporojye və Xersona zərbələr endirib, yaralılar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti