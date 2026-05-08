İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    "Real" Valverde və Çuamenini məşqdəki insidentə görə cərimələyib

    Futbol
    • 08 may, 2026
    • 20:30
    Real Valverde və Çuamenini məşqdəki insidentə görə cərimələyib

    İspaniya təmsilçisi "Real" uruqvaylı yarımmüdafiəçi Federiko Valverde və fransalı futbolçu Orelyen Çuamenini məşq zamanı aralarında yaranan insidentə görə hər birini 500 min avro məbləğində cərimələyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kral klubu"nun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Hadisədən sonra futbolçularla görüş keçirilib. Tərəflər baş verənlərə görə peşman olduqlarını bildirərək bir-birlərindən, həmçinin klub rəhbərliyindən, komanda yoldaşlarından, məşqçilər heyətindən və azarkeşlərdən üzr istəyiblər.

    Açıqlamada qeyd olunub ki, hər iki oyunçu "Real"da çıxışını davam etdirmək niyyətindədir və klubun verəcəyi istənilən intizam tədbirini qəbul etməyə hazırdırlar. Nəticədə klub hər iki futbolçunu 500 min avro cərimələyib və daxili araşdırmanın başa çatdığını elan edib.

    Bundan əvvəl TASS agentliyi məşq zamanı baş verən insidentdən sonra "Real"ın futbolçulara qarşı intizam proseduru başladığını yazmışdı. Valverde Çuameni ilə mübahisə yaşandığını təsdiqləsə də, fiziki dava barədə məlumatları təkzib etmişdi.

    Daha əvvəl "Marca" nəşri futbolçular arasında dava baş verdiyini iddia edib. Bildirilirdi ki, insidentdən sonra Valverdeyə tibbi yardım göstərilib. Uruqvaylı yarımmüdafiəçinin dava nəticəsində huşunu itirdiyi qeyd olunub.

    27 yaşlı Valverde 2018-ci ildən "Real"ın formasını geyinir. O, cari mövsümdə bütün turnirlərdə 48 oyunda 9 qol vurub və 13 məhsuldar ötürmə edib.

    26 yaşlı Çuameni isə 2022-ci ildən Madrid təmsilçisinin şərəfini qoruyur. Fransalı yarımmüdafiəçi bu mövsüm 46 matçda meydana çıxıb, 2 qol və 2 assistlə yadda qalıb.

    Real Madrid FK Federiko Valverde Orelyen Çuameni

    Son xəbərlər

    21:47

    Keniyada qızıl hasilatı mədəninin çökməsi nəticəsində azı 15 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    21:25

    "Kəpəz" son Azərbaycan çempionu "Sabah"a səfərdə qalib gəlib

    Futbol
    21:13
    Foto

    Türkmənistanda Heydər Əlievin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    21:00

    Bakıda keçiriləcək UFC turnirinin biletləri mayın 15-də satışa çıxarılacaq

    Fərdi
    20:56
    Foto

    Həftəsonu Bakıda iki küçə təmirə bağlanacaq

    İnfrastruktur
    20:48

    ABŞ-də Haiti prezidentinin öldürülməsinə görə dörd nəfər təqsirli bilinib

    Digər ölkələr
    20:47

    "Neftçi" klubuna tətbiq olunan transfer qadağası aradan qaldırılıb

    Futbol
    20:43
    Foto

    VI "Qızıl Şah" Milli Kulinariya Çempionatı yekunlaşıb, qaliblər müəyyənləşib

    Mədəniyyət
    20:39

    Ukrayna Rusiyaya məxsus NEZ və PUA anbarına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti