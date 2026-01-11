Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Британия обсудила с Канадой и Австралией возможный запрет соцсети Х

    • 11 января, 2026
    • 15:16
    Премьер-министры Великобритания, Канады и Австралии Кир Стармер, Марк Карни и Энтони Альбанезе о возможном запрете социальной сети X, принадлежащей миллиардеру Илону Маску.

    По данным издания, эти обсуждения проходят на фоне угроз США о введении санкций против Великобритании при попытке лейбористов закрыть доступ к платформе.

    Компания Маска столкнулась с негативной реакцией из-за жалоб на то, что чат-бот Grok с искусственным интеллектом позволяет пользователям "раздевать" или же создавать откровенные изображения женщин и детей. Отмечается, что два британских союзника разделяют опасения Стармера по поводу соцсети.

    "Тот факт, что этот инструмент использовался для создания изображений с помощью Grok, вызывает у меня отвращение. Это еще один пример того, что социальные сети не проявляют социальной ответственности. Австралийцы и вообще все граждане мира заслуживают лучшего", - отметил Альбанезе.

    Великобритания пригрозила пойти дальше и полностью запретить X в соответствии с законодательством о безопасности в интернете, если Маск не удалит функцию, позволяющую создавать откровенные изображения.

    Издание утверждает, что такой шаг может разозлить администрацию президента США Дональда Трампа, которая выступает против цензуры в отношении американских технологических компаний за рубежом.

