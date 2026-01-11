Британия обсудила с Канадой и Австралией возможный запрет соцсети Х

Премьер-министры Великобритания, Канады и Австралии Кир Стармер, Марк Карни и Энтони Альбанезе о возможном запрете социальной сети X, принадлежащей миллиардеру Илону Маску.

Как передает Report, об этом сообщает GB News.

По данным издания, эти обсуждения проходят на фоне угроз США о введении санкций против Великобритании при попытке лейбористов закрыть доступ к платформе.

Компания Маска столкнулась с негативной реакцией из-за жалоб на то, что чат-бот Grok с искусственным интеллектом позволяет пользователям "раздевать" или же создавать откровенные изображения женщин и детей. Отмечается, что два британских союзника разделяют опасения Стармера по поводу соцсети.

"Тот факт, что этот инструмент использовался для создания изображений с помощью Grok, вызывает у меня отвращение. Это еще один пример того, что социальные сети не проявляют социальной ответственности. Австралийцы и вообще все граждане мира заслуживают лучшего", - отметил Альбанезе.

Великобритания пригрозила пойти дальше и полностью запретить X в соответствии с законодательством о безопасности в интернете, если Маск не удалит функцию, позволяющую создавать откровенные изображения.

Издание утверждает, что такой шаг может разозлить администрацию президента США Дональда Трампа, которая выступает против цензуры в отношении американских технологических компаний за рубежом.