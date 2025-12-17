AMB 3 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyib
- 17 dekabr, 2025
- 12:58
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Caspian İnvest" və "Effektinvest" MMC-lər, eləcə də "Finex Kredit" ASC bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) vəzifəli şəxslərini cərimə edib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qurumun apardığı cari nəzarət prosesləri çərçivəsində "Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında" qanunun 22.1-ci maddəsinin, "Kredit təşkilatlarının borcalanları haqqında məlumatın Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinə verilməsi Qaydası"nın 3.3-cü bəndinin tələblərinin pozulduğu üzə çıxıb. Odur ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 440.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq, "Caspian İnvest"in vəzifəli şəxsi 1 500 manat, "Effektinvest"in vəzifəli şəxsi 4 500 manat, Finex Kredit"in vəzifəli şəxsi isə 8 000 manat cərimə olunub.