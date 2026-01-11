Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    • 11 января, 2026
    • 16:15
    Скандинавские страны отвергают заявления Трампа о кораблях РФ и КНР у берегов Гренландии

    Дипломаты скандинавских стран отвергли заявления президента США Дональда Трампа о российских и китайских судах, действующих вблизи Гренландии.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times.

    В последние годы в районе Гренландии не было замечено никаких признаков российских или китайских кораблей или подводных лодок, пишет газета со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов Северной Европы, имеющих доступ к брифингам разведки НАТО.

    Издание также отмечает, что президент США Дональд Трамп не раз заявлял о необходимости контроля страны над Гренландией. По его словам, этот остров имеет стратегическое значение для американской безопасности из-за присутствия российских и китайских кораблей и подводных лодок в регионе.

    Он уверен, что США должны владеть островом, а не просто защищать его по договору, чтобы не допустить его захвата Россией или Китаем, даже несмотря на возражения Дании и Гренландии.

    Ранее в Гренландии обвинили Данию в провоцировании начала распада НАТО.

