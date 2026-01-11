Нетаньяху: Израиль и Иран могут снова стать партнерами при смене власти в Тегеране

Израиль может наладить партнерские связи с Тегераном, если руководство Ирана сменится после протестов.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе выступления на еженедельном заседании кабинета министров.

"Мы поддерживаем героических и отважных граждан Ирана - и после ... (смены власти - ред.) мы будем делать хорошие вещи вместе на благо обоих народов... Когда этот день наступит, Израиль и Иран снова станут верными партнерами в построении процветающего и мирного будущего", - сказал он.

Ранее сегодня спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф пригрозил, что Иран нанесет удары по Израилю и американским объектам, если США атакуют страну. По данным Reuters, Израиль находится в состоянии повышенной готовности в связи с возможностью любого вмешательства США в Иран.