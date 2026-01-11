СМИ: Израиль в состоянии повышенной готовности из-за возможности вмешательства США в Иран

Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за возможности вмешательства США в ситуацию в Иране на фоне крупнейших за последние годы антиправительственных протестов.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных израильских источника.

Известно, что президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал вмешательством в последние дни и предостерегал иранские власти от применения силы в отношении демонстрантов. В субботу Трамп заявил, что США "готовы помочь" иранскому народу.

В то же время источники издания, которые присутствовали на консультациях израильской службы безопасности в течение выходных, не уточнили, что означает высокая готовность еврейского государства на практике.

Напомним, что в июне прошлого года Израиль и Иран вели 12-дневную войну, в которой США присоединились к Израилю, нанеся авиаудары.

Израильский источник сообщил журналистам, что в субботу во время телефонного разговора премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможность вмешательства США в Иран.

Израиль не сигнализировал о желании вмешаться в ситуацию в Исламской Республике на фоне протестов, при этом напряженность между двумя государствами остается высокой из-за опасений еврейского государства относительно ядерной программы Ирана и программы баллистических ракет.