İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    KİV: İsrail ABŞ-nin İrana müdaxilə etmə ehtimalı ilə əlaqədar yüksək hazırlıq vəziyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 11 yanvar, 2026
    • 13:15
    KİV: İsrail ABŞ-nin İrana müdaxilə etmə ehtimalı ilə əlaqədar yüksək hazırlıq vəziyyətindədir

    İsrail son illərin ən böyük hökumət əleyhinə etirazları fonunda ABŞ-nin İrandakı vəziyyətə müdaxilə etmə ehtimalı ilə əlaqədar yüksək hazırlıq vəziyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" üç İsrail mənbəyinə istinadən məlumat yayıb.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp son günlər İranı dəfələrlə müdaxilə ilə hədələyib və hökuməti nümayişçilərə qarşı güc tətbiq etməkdən çəkindirməyə çalışıb. Şənbə günü Tramp bəyan edib ki, ABŞ İran xalqına kömək etməyə hazırdır.

    Eyni zamanda, həftəsonu İsrail Təhlükəsizlik Xidmətinin məsləhətləşmələrində iştirak edən nəşrin mənbələri yüksək hazırlığının təfərrüatını dəqiqləşdirməyiblər.

    Xatırladaq ki, ötən ilin iyun ayında İsrail və İran arasında 12 günlük müharibə olub və ABŞ İrana hava zərbələri endirib.

    Məlumatda bildirilib ki, İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu və ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio Ağ Evin İrana müdaxilə etmə ehtimalını müzakirə ediblər.

    İsrail etirazlar fonunda İrandakı vəziyyətə müdaxilə ilə bağlı açıqlama yaymasa da, bu, İranın nüvə və ballistik raket proqramları ilə əlaqədar narahatlıqlar səbəbindən aktualdır.

    ABŞ-İsrail İran etiraz müdaxilə
    СМИ: Израиль в состоянии повышенной готовности из-за возможности вмешательства США в Иран
    Israel on high alert for possibility of US intervention in Iran, sources say

    Son xəbərlər

    13:24

    Maduronun oğlu atasının vəziyyətini qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    13:15

    KİV: İsrail ABŞ-nin İrana müdaxilə etmə ehtimalı ilə əlaqədar yüksək hazırlıq vəziyyətindədir

    Digər ölkələr
    13:07

    Bir həftə əvvəl Qobustanda yol qəzasında yaralanan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    13:04

    Azərbaycan çempionatlarında növbəti oyunların vaxtı açıqlanıb

    Komanda
    12:47

    Etirazlarda İranın 8 xüsusi təyinatlısı həlak olub

    Region
    12:26

    Əli Laricani: Qarşıdurma və toqquşma yaradanlar ağır cəza ilə üzləşəcəklər

    Region
    12:20

    Sabah Bakıda güclü külək əsəcək

    Ekologiya
    12:07
    Foto

    Naxçıvan şəhərində qatı duman müşahidə olunur

    Ekologiya
    12:02

    İran parlamentinin sədri ABŞ-yə xəbərdarlıq edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti