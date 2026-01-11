Спикер парламента Ирана пригрозил США атакой в случае нападения

Иран ведет войну одновременно по четырем фронтам.

Как передает Report, об этом заявил председатель Меджлиса (парламент) Ирана Мохаммад Багер Галибаф на экстренном заседании.

По его словам, помимо противостояния с Израилем и США также Иран ведет экономическую, когнитивно-психологическую и военно-террористическую борьбу.

Галибаф также добавил, что в случае атаки со стороны США Тегеран нанесет удар по Израилю и американским военным объектам на Ближнем Востоке: "В случае военного нападения Соединенных Штатов как подконтрольные им территории (имеется в виду Израиль - ред.), так и американские военные и морские базы станут нашими законными целями".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности "прийти на помощь" участникам беспорядков в Иране.