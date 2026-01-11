İran parlamentinin sədri ABŞ-yə xəbərdarlıq edib
Region
- 11 yanvar, 2026
- 12:02
İran eyni vaxtda 4 cəbhədə müharibə aparır.
"Report" xəbər verir ki, bunu İran parlamentinin sədri Məhəmmədbaqer Qalibaf deyib.
Onun sözlərinə görə, savaşlardan biri İsrail və ABŞ ilə aparılır. "Həm də iqtisadi, koqnitiv-psixoloji və hərbi-terrorçu müharibələr gedir".
Spiker ABŞ-nin etirazlara müdaxiləsinə də toxunub: "Əgər ABŞ İrana hücum etsə, amerikalıların nəzarətə götürdüyü ərazilər və hərbçiləri bizim üçün qanuni hədəfə çevriləcək".
