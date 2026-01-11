İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İran parlamentinin sədri ABŞ-yə xəbərdarlıq edib

    • 11 yanvar, 2026
    • 12:02
    İran parlamentinin sədri ABŞ-yə xəbərdarlıq edib

    İran eyni vaxtda 4 cəbhədə müharibə aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran parlamentinin sədri Məhəmmədbaqer Qalibaf deyib.

    Onun sözlərinə görə, savaşlardan biri İsrail və ABŞ ilə aparılır. "Həm də iqtisadi, koqnitiv-psixoloji və hərbi-terrorçu müharibələr gedir".

    Spiker ABŞ-nin etirazlara müdaxiləsinə də toxunub: "Əgər ABŞ İrana hücum etsə, amerikalıların nəzarətə götürdüyü ərazilər və hərbçiləri bizim üçün qanuni hədəfə çevriləcək".

    Спикер парламента Ирана пригрозил США атакой в случае нападения

